NJPW G1 Climax 35 Night 18 Results – August 16, 2025

Location: Tokyo Japan

Venue: Aritake Arena

6 Man Tag Team Match

Tatsuya Matsumoto, Tiger Mask IV & Togi Makabe defeated Masatora Yasuda, Shoma Kato & Zane Jay via Boston Crab on Jay (9:48) (Pre Show)

10 Man Tag Team Match

Junior Heavyweight Champion El Desperado, Ryusuke Taguchi, Yuya Uemura, Shota Umino & Yoshi Hashi defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato, IWGP Tag Team Champion Taichi & Satoshi Kojima via Roll Up on Wato (8:54)

Tag Team Match

House Of Torture (Yujiro Takahashi & Don Fale) defeated NEVER Openweight Champion Boltin Oleg & Tomoaki Honma via Elbow Drop on Honma (4:28)

6 Man Tag Team Match

United Empire (Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) defeated Television Champion El Phantasmo, Katsuya Murashima & Hiroshi Tanahashi via Firebolt on Murashima (9:34)

Tag Team Match

Shingo Takagi & Daiki Nagai defeated Bullet Club War Dogs (David Finlay & Gedo) via War Special on Gedo (6:34)

Tag Team Match

House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sanada) defeated Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Taiji Ishimori) via Guitar Strike on Moloney (6:25)

6 Man Tag Team Match

House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho & Ren Narita) defeated TMDK (Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) via Figure 4 Knee Bar on Jackson (8:30)

Semi Final Match Of The 2025 G1 Climax

Block A Winner 1 Evil defeated Block A Winner 3 Yota Tsuji via Referee Stoppage (18:01)

Non Title Semi Final Match Of The 2025 G1 Climax

Block B Winner 3 Konosuke Takeshita defeated Block B Winner 1 IWGP World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr via Raging Fire (26:46) (Recommend) (He will face Evil in the Finals)

Finals (August 17th)

Block A Winner 1 Evil vs. Block B Winner 3 Konosuke Takeshita