NJPW New Japan Cup Night 2 Results – March 5, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendance: 1,080
Masatora Yasuda defeated Taisei Nakahara via Boston Crab (6:51) (Pre Show)
8 Man Tag Team Match
Master Wato, Aaron Wolf, Shota Umino & Toru Yano defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki, Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Chase Owens) via Vendaval on Kanemaru (8:38)
Tag Team Match
Unbound Company (Shingo Takagi & Gedo) defeated House Of Torture (Don Fale & Dick Togo) via War Special on Dick Togo (3:53)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Jake Lee & Henare) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Tatsuya Matsumoto via Imperial Prison on Matsumoto (9:21)
Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champion Oskar & Drilla Moloney) defeated United Empire (Callum Newman & Zane Jay) via Berlin Fall on Zane Jay (4:35)
10 Man Tag Team Match
TMDK (Junior Heavyweight Tag Team Champions Robbie Eagles & Kosei Fujita, Zack Sabre Jr, Hartley Jackson & Ryohei Oiwa) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, IWGP Tag Team Champion Yuto Ice, Taiji Ishimori, Robbie X & Daiki Nagai) via Boston Crab Facelock on Nagai (14:07)
Non Title 1st Round Match Of The 2026 New Japan Cup
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg defeated El Phantasmo via Avalanche Kamikaze (18:08) (He will face Henare in the 2nd Round)
Non Title 1st Round Match Of The 2026 New Japan Cup
NEVER Openweight Champion Ren Narita defeated Taichi via Hell’s Guillotine (22:40) (He will face Satoshi Kojima in the 2nd Round)
Remanding 1st Round Matches
March 6th
IWGP Tag Team Champion Oskar vs. Callum Newman
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoshi Hashi vs. Jake Lee
March 8th
Shota Umino vs. Chase Owens
IWGP Tag Team Champion Yuto Ice vs. Ryohei Oiwa