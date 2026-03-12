NJPW New Japan Cup Night 5 Results – March 12, 2026
Location: Kagawa Japan
Venue: Takamatsu City Gymnasium 1st Stadium
Attendence: 702
Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Chase Owens) via Cruella on Kanemaru (6:24)
Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) defeated Unbound Company (Drilla Moloney & Daiki Nagai) via Front Chancery on Nagai (7:04)
6 Man Tag Team Match
Shota Umino, Aaron Wolf & Toru Yano defeated House Of Torture (Yujiro Takahashi, Dick Togo & Don Fale) via Roll Up on Dick Togo (6:29)
Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson & Kosei Fujita) defeated United Empire (Callum Newman & Zane Jay) via Boston Crab on Zane Jay (5:35)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Jake Lee) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Bite The Dust on Matsumoto (9:11)
Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji & Shingo Takagi) defeated Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Ryukon Blaster on Honma (10:16)
Non Title 2nd Round Match Of The 2026 New Japan Cup
NEVER Openweight Champion Ren Narita defeated Satoshi Kojima via Double Cross (12:06)
Non Title 2nd Round Match Of The 2026 New Japan Cup
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg defeated Henare via Kamikaze (22:11) (Recommend) (He will face Narita in the Quarter Finals)