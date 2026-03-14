NJPW New Japan Cup Night 6 Results – March 13, 2026
Location: Osaka Japan
Venue: Kanaoka Park Gymnasium
Attendence: 800
Tag Team Match
House Of Torture (Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated Masatora Yasuda & Shota Umino via Last Testament on Yasuda (5:55)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) & Satoshi Kojima via German Suplex on Matsumoto (10:01)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Aaron Wolf & Toru Yano defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yoshinobu Kanemaru & Don Fale) via School Boy on Kanemaru (8:05)
Tag Team Match
War Dragons (Drilla Moloney & Shingo Takagi) defeated Tomoaki Honma & Yuya Uemura via War Dragon on Honma (9:41)
10 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Great O Khan, Zane Jay & Henare) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champion Yuto Ice & Oskar, IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Gedo & Daiki Nagai & Gedo) via Bite The Dust on Nagai (12:07)
2nd Round Match Of The 2026 New Japan Cup
Callum Newman defeated Hartley Jackson via Excalibur (14:40)
2nd Round Match Of The 2026 New Japan Cup
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Hirooki Goto defeated Jake Lee via GTR (15:12) (He will face Newman in the Quarter Finals)