NJPW Road To King Of Pro Wrestling Night 4 Results – October 11, 2025
Location: Saitama Japan
Venue: Tokorozawa City Gymnasium
Tag Team Match
Tatsuya Matsumoto & Shoma Kato defeated Masatora Yasuda & Zane Jay via Boston Crab on Jay (9:01)
Shota Umino defeated Katsuya Murashima via Lariat (11:28)
Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney & Clark Connors) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Sanada) via Count Out (7:04)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Dick Togo, Don Fale & Evil) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Toru Yano, NEVER Openweight Champion Boltin Oleg & Tiger Mask IV via Darkness Scorpion on Tiger Mask IV (7:03)
Non Title Match
IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Tomoaki Honma & Yuya Uemura via Sleeper Hold on Honma (9:38)
8 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (Global Champion Gabe Kidd, Taiji Ishimori, David Finlay & Gedo) defeated Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, Yota Tsuji, Daiki Nagai & Titan) via Into Oblivion on Nagai (10:35)
Junior Heavyweight Tag Team Titles Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) (c) defeated El Desperado & Kuukai via School Boy on Kuukai (20:34) (STILL CHAMPIONS!!!)