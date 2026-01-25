NJPW Strong Splash Night 1 Results – January 24, 2026
Location: Hiroshima Japan
Venue: Hiroshima Boat Race Miyajima Event Hall
Attendance: 800
Tag Team Match
Tatsuya Matsumoto & Katsuya Murashima defeated Masatora Yasuda & Shoma Kato via Boston Crab on Yasuda (12:11)
6 Man Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Taiji Ishimori) defeated Ryusuke Taguchi, Yuya Uemura & Shota Umino via Referee Stoppage on Taguchi (11:33)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Francesco Akira, Callum Newman & Jake Lee) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji, Hiromu Takahashi & Daiki Nagai) via Jakob’s Ladder on Nagai (16:20)