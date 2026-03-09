NJPW New Japan Cup Night 3 Results – March 8, 2026
Location: Hyogo Japan
Venue: Baycom Gymnasium
Attendance: 2,511
Tag Team Match
Masatora Yasuda & Yuya Uemura defeated Unbound Company (Drilla Moloney & Daiki Nagai) via Crossface Chicken Wing on Nagai (6:53)
Tag Team Match
United Empire (Great O Khan & Henare) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Tomoaki Honma via Domination Claw on Honma (9:22)
6 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira & Jake Lee) defeated Goto Revolutionary Army (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Hirooki Goto & Yoshi Hashi & Tatsuya Matsumoto) via Bite The Dust on Matsumoto (9:20)
Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson & Kosei Fujita) defeated United Empire (Callum Newman & Zane Jay) via Death Valley Bomb on Zane Jay (9:04)
6 Man Tag Team Match
Satoshi Kojima, Aaron Wolf & Toru Yano defeated House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi & Dick Togo via School Boy on Dick Togo (9:42)
Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji & Shingo Takagi) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Don Fale) via Burning Dragon on Kanemaru (8:30)
1st Round Match Of The 2026 New Japan Cup
Shota Umino defeated Chase Owens via Second Chapter (19:40) (He will face Yujiro Takahashi in the 2nd Round)
1st Round Match Of The 2026 New Japan Cup
Ryohei Oiwa defeated IWGP Tag Team Champion Yuto Ice via Ryo Clutch (16:04) (He will face Zack Sabre Jr in the 2nd Round)