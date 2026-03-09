Stardom Cinderella Tournament Night 3 Results – March 8, 2026
10 Woman Tag Team Match
Stars (Bea Priestley, Momo Kohgo & Yuria Hime), India Sioux & Tabata defeated Empress Nexus Venus (Future Of Stardom Champion Hanako & Xena), Mi Vida Loca (Akira Kurogane & Rina Yamashita) & Hazuki via Plan Bea on Kurogane (6:40)
Triple Threat 6 Woman Tag Team Match
Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champion Aya Sakura, High Speed Champion Yuna Mizumori & Saori Anou) defeated Kikyo Furusawa, Fuwa Chan & Maki Itoh & God’s Eye (Saki Kashima & Lady C) & Anne Kanaya via Sakuracchi on Kanaya (6:55)
2nd Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Hanan defeated Rana Yagami via Backdrop Hold (7:43)
2nd Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Rian defeated Natsupoi via Over The Top Rope (10:40)
2nd Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Hina defeated Azusa Inaba via Mad Splash (12:51)
2nd Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara defeated Tomoka Inaba via Tokimeki Falcon Arrow (12:44)
2nd Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Artist Of Stardom Champion Rina defeated Ami Sourei via Jackknife Hold (13:10)
2nd Round Match Of The 2026 Cinderella Tournament
Miyu Amasaki defeated Saya Iida via Amanohashidate (9:52)
Quarter Finals (March 11th)
Hanan vs. Maki Itoh
New Blood Tag Team Champion Aya Sakura vs. Rian
New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara vs. Artist Of Stardom Champion Rina
Hina vs. Miyu Amasaki