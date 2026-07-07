NJPW Tiger Mask IV Retirement Show Results – July 7, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Korakuen Hall
Attendence: 1,490
6 Man Tag Team Match
Satoshi Kojima, Shota Umino & Yuji Nagata defeated Most Violent Players (Togi Makabe & Toru Yano) & Taisei Nakahara via Boston Crab on Nakahara (4:45)
10 Man Tag Team Match
United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan, Jakob Austin Young, Francesco Akira, Zane Jay & Jake Lee) defeated Chaos (Junior Heavyweight Champion Yoh, Hirooki Goto & Yoshi Hashi), Tatsuya Matsumoto & Ryusuke Taguchi via Giant Killing on Matsumoto (9:28)
6 Man Tag Team Match
NEVER Openweight Champion Aaron Wolf, Strong Openweight Champion Boltin Oleg and Jado defeated Unbound Company (Yuto Ice, Oskar and Gedo) via Triangle Choke on Gedo (9:55)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita, Sanada, Douki & Sho) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion El Desperado, Masatora Yasuda, Master Wato & Taichi via Shock Arrow on Yasuda (9:20)
8 Man Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr, Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) defeated Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Taiji Ishimori, Shingo Takagi & Daiki Nagai) via Bridging German Suplex on Nagai (10:09)
5 Min Exhibition Match
Tiger Mask IV vs. Tommy Billington ends in a Time Limit Draw (5:00)
5 Min Exhibition Match
Tiger Mask IV vs. Black Tiger ends in a Time Limit Draw (5:00)
Tiger Mask IV defeated Black Tiger via Tiger Suplex (0:18)