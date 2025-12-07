NJPW World Tag League Night 12 Results – December 7, 2025
Location: Ehime Japan
Venue: Kihoku General Park Gymnasium
Attendance: 1,354
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Chase Owens) defeated El Desperado, Shuji Ishikawa & Shoma Kato via Boston Crab on Kato (6:35)
6 Man Tag Team Match
Team 100 (Satoshi Kojima & Taichi) & Masatora Yasuda defeated Global Champion Yota Tsuji & Bullet Club War Dogs (Gabe Kidd & Gedo) via Lariat + Ax Bomber = 100 on Gedo (7:58)
8 Man Tag Team Match
House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champion Sho, NEVER Openweight Champion Evil, Don Fale & Dick Togo) defeated Katsuya Murashima, Boltin Oleg, Toru Yano & Zane Jay via Darkness Scorpion on Matsushima (2:31)
6 Man Tag Team Match
War Dragons (Drilla Moloney & Shingo Takagi) & Daiki Nagai defeated Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Tatsuya Matsumoto via Kita Kita Killer on Matsumoto (6:56)
Block B Match Of The 2025 World Tag League
United Empire (Callum Newman & Great O Khan) (8) defeated Television Champion El Phantasmo & Hiroshi Tanahashi (4) via Roll Up on El Phantasmo (12:18)
Non Title Block B Match Of The 2025 World Tag League
Monster Sauce (Lance Archer & Alex Zayne) (6) defeated IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (6) via Blackout Sauce on Yuto Ice (11:04)
Block B Match Of The 2025 World Tag League
TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) (6) defeated Hiromu Takahashi & David Finlay (4) via Jackknife Pin on Takahashi (15:30)
Block B Match Of The 2025 World Tag League
Yuya Uemura & Shota Umino (8) defeated House Of Torture (Ren Narita & Sanada) (6) via Deadbolt Suplex on Sanada (18:47)
Standings After Night 12
1st Place- United Empire & Yuya Uemura & Shota Umino (8 Points) (4-2)
2nd Place- IWGP Tag Team Champions Knockout Brothers, House Of Torture (Ren Narita & Sanada), Monster Sauce & TMDK (6 Points) (3-3)
Last Place- Television Champion El Phantasmo & Hiroshi Tanahashi & Hiromu Takahashi & David Finlay (4 Points) (2-4)