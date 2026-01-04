NJPW Wrestle Kingdom 20 Results – January 4, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Tokyo Dome
Attendance: 46,913
Tag Team Match
Katsuya Murashima & Masatora Yasuda defeated Tatsuya Matsumoto & Shoma Kato via Boston Crab on Matsumoto (6:19) (Pre Show)
Television Title Match
El Phantasmo (c) defeated Chris Brookes via Thunder Kiss 86 (11:48) (STILL CHAMPION!!!!) (Pre Show)
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Titles 8 Team Tornado Rambo Match
TMDK (2025 World Tag League Winners Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa & Hartley Jackson) defeated Tiger Mask IV, Ryusuke Taguchi & Togi Makabe vs. Kaisei Takechi, Yuya Uemura & Shota Umino, Bishamon (Hirooki Goto & Yoshi Hashi) & Boltin Oleg, House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Ren Narita & Sanada), Team 150 (Tomohiro Ishii, Satoshi Kojima & Taichi), Bullet Club War Dogs (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Clark Connors) & Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato (c) via European Clutch on Oleg (20:43) (NEW CHAMPIONS!!!!)
Winner Takes All Match
Syuri (IWGP Women’s) defeated Saya Kamitani (Strong Women’s) via Syuri World (12:09) (STILL CHAMPION!!!!) & (NEW CHAMPION!!!!) (Recommend)
10 Man Tag Team Match
United Empire (Andrade El Idolo, Great O Khan, Callum Newman, Jake Lee & Henare) defeated Bullet Club War Dogs (Drilla Moloney, David Finlay & Gabe Kidd) & Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi & Shingo Takagi) via FBS on Takahashi (13:17)
Junior Heavyweight Title #1 Contenders Fatal 4 Way Match
El Desperado defeated Taiji Ishimori, Kosei Fujita & Junior Heavyweight Tag Team Champion Sho via Pinche Loco on Sho (7:35)
NEVER Openweight Title Match
Aaron Wolf defeated Evil (c) via Reverse Triangle Choke (12:53) (NEW CHAMPION!!!!)
Winner Takes All Match
Yota Tsuji (Global) defeated Konosuke Takeshita (IWGP World Heavyweight) via Boston Crab (29:20) (STILL CHAMPION!!!!) & (NEW CHAMPION!!!!) (Recommend)
Kazuchika Okada defeated Hiroshi Tanahashi via Rainmaker (33:03) (Recommend)