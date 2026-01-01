Pro Wrestling Wave The End Of Rampage Results – January 1, 2026

Pro Wrestling Wave The End Of Rampage Results – January 1, 2026

Tag Team Match
Momoka Hanazono & Unagi Sayaka defeated Speed Of Sounds (Tsutomu Oosugi & Banana Senga) via Last Ride on Senga (2:01:07)

Tag Team Hardcore Match
Yuko Miyamoto & Risa Sera defeated Yuki Miyazaki & Hibiscus Mii via Moonsault on Miyazaki (12:48)

Tag Team Match
Tsubasa Kuragaki & Chikayo Nagashima defeated Sumire Natsu & Itsuki Aoki via Fisherman’s Buster on Natsu (10:41)

Tag Team Match
Ayame Sasamura & Kyoko Inoue defeated Tomoko Watanabe & Rina Amikura via Lariat on Amikura (7:19)

Tag Team Match
Hazuki & Veny defeated Haruka Umesaki & Honoka via Spinning Driver on Honoka (13:03)

Triple Threat Match
Aja Kong defeated Shin Sakura Hirota & Yuki Miyazaki via Backfist (41:46)

