Thursday, June 4, 2026
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Pro Wrestling Noah Global Tag League Night 7 Results – June 3, 2026

By
Ethan Black
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Pro Wrestling Noah Global Tag League
Pro Wrestling Noah Global Tag League

Pro Wrestling Noah Global Tag League Night 7 Results – June 3, 2026

Tag Team Match
Yuto Koyonagi & Amakusa defeated Hiroyo Tsuruya & Kenoh via Firebird Splash on Tsuruya (8:56)

6 Man Tag Team Match
Team Noah (Atsushi Kotoge, Hajime Ohara & Hi69) defeated Team 2000X (Jun Masaoka, Tadasuke & Ozawa) via DQ (6:56)

12 Man Tag Team Match
Team 2000X (Kai Fujimura, Masa Kitamiya, Takashi Sugiura, Jun Masaoka, Tadasuke & Ozawa) defeated All Rebellion (Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro & Kaito Kiyomiya), Team Noah (Atsushi Kotoge, Hajime Ohara & Hi69) & Daiki Odashima via Cat King on Odashima (9:42)

6 Man Tag Team Match
Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos II) & Eita defeated Good Brothers (Karl Anderson & Doc Gallows) & Midori Takahashi via Nomad Look on Takahashi (9:48)

6 Man Tag Team Match
Los Tranquilos De Japon (GHC Tag Team Champions Tetsuya Naito & Bushi & Ryusei) defeated Elegant Darkness (Tetsuya Endo & Hayata) & Black Menso-re via Fable on Menso-re (9:22)

Block B Match Of The 2026 Global Tag League
Passion Max (Manabu Soya & Yuki Iino) (6) defeated TWP Sqwad (Katsumi Inahata & Kenta) (0) via Jonestsu Is on Inahata (14:03)

Block B Match Of The 2026 Global Tag League
Beast Funkies (Mohammed Yone & Kazuyuki Fujita) (2) defeated Sunsetters (Yoshiki Inamura & Stallion Rogers) (4) via Kinniku Buster on Rogers (14:34)

Block B Standings After Night 7

1st Place- Passion Max (6 Points) (3-0)

2nd Place- Sunsetters & MaruKen (4 Points) (2-1)

3rd Place- Beast Funkies & Real Outcasts (2 Points) (1-2)

Last Place- TWP Sqwad (0 Points) (0-3)

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