Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 25 Results – May 17, 2026
Ryusei defeated Hiroto Tsuruya via Single Leg Boston Crab (5:56)
8 Man Tag Team Match
White Raven Squad (Tetsuya Endo & Hayata & Kenta) & Katsumi Inahata defeated Lykos Gym (Kid Lykos & Kid Lykos #2), Black Menso-re & Hi69 via Kona-Otoshi on Menso-re (7:34)
6 Man Tag Team Match
Team 2000X (Kai Fujimura, Takashi Sugiura & Ozawa) defeated Mohammad Yone, Midori Takahashi & Amakusa via Death Hanger on Takahashi (7:41)
Tag Team Match
Atsushi Kotoge & Harutoki defeated Yuto Koyonagi & Yuki Iino via El Momento De Muerte on Koyonagi (8:55)
Non Title Match
GHC Tag Team Champions Los Tranquilos De Japon (Tetsuya Naito & Bushi) defeated Team 2000X (Masa Kitamiya & Jun Masaoka) via Puma Blanca on Masaoka (6:54)
Eita defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro via Spinning Cradle (9:22)
6 Man Tag Team Match
Manabu Soya, Shuji Kondo & Kenoh defeated Daiki Odashima, Yoshiki Inamura & Kaito Kiyomiya via King Kong Lariat on Odashima (12:20)
National Title Match
Naomichi Marufuji (c) defeated Tadasuke via Perfect Neck Lock (16:02) (STILL CHAMPION!!!)