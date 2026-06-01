Wednesday, June 3, 2026
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Pro Wrestling Wave Phase2 Reboot 7th Nami 1 Results – June 1, 2026

By
Ethan Black
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Pro Wrestling Wave Phase2 Reboot 7th Nami
Pro Wrestling Wave Phase2 Reboot 7th Nami

Pro Wrestling Wave Phase2 Reboot 7th Nami 1 Results – June 1, 2026

8 Woman Tag Team Match
Misa Kagura, Yumi Ohka, Cohaku & Saran defeated Kakeru Sekiguchi, Momoka Hanazono, Miku Kanae & Yuuri via Dendenmushi on Kanae (15:35)

Young Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Saito (6) defeated Konomi Hori (3) via Harigoshi (5:02)

Triple Threat Elizabeth Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Cherry (6) defeated Kaori Yoneyama (3) & Miyako Matsumoto (6) via Haruyakoi on Yoneyama (5:45)

Surge Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Rian (7) defeated Arisa Shinose (6) via Pinfall (8:11)

Breaker Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Haruka Umesaki (1) vs. Mirai (5) ends in a Time Limit Draw (10:00) (Both ladies get a point)

Breaker Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Rina Amikura (6) defeated Yuko Sakurai (2) via Katagara Botamochi (8:17)

Swell Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Maika Ozaki (5) defeated Sumire Natsu (0) via Torture Rack Bomb (8:37)

Swell Block Match Of The 2026 Catch The Wave
Itsuki Aoki (13) defeated Saki (7) via Shinrin Ni (9:09)

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