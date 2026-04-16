TJPW In Las Vegas Results – April 16, 2026
Tag Team Match
Yuki Kamifuku & Wakana Uehara defeated Uta Takami & Toga via Famouser on Takami (10:03)
6 Woman Tag Team Match
Pom Harajuku, Yuki Aino & Raku defeated Alexis Lee, Shino Suzuki & Himawari via Venus DDT on Suzuki (14:36)
Triple Threat Match
Miyu Yamashita defeated Miu Watanabe & Mizuki via Crash Rabbit Heat on Mizuki (14:05)
International Princess Title Match
Suzume (c) defeated Sakura Hattori via Ring A Bell (11:36) (STILL CHAMPION!!!!)
Princess Tag Team Titles Match
The IInspiration (Jessie McKay & Cassie Lee) (c) defeated Shoko Nakajima & Hyper Misao via IIdolizer on Nakajima (12:59) (STILL CHAMPIONS!!!!)
Princess Of Princess Title Match
Yuki Arai (c) defeated J Rod via Finally (11:18) (STILL CHAMPION!!!!)