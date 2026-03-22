Updated Ticket Sales For WWE’s Upcoming Events

F4WOnline.com has revealed new details about ticket sales for WWE’s upcoming live events, premium live events (PLEs), and television tapings.
The report covers shows scheduled between Monday, March 23rd, 2026, through Friday, May 22nd, 2026, offering insight into WWE’s ticket demand across multiple cities. You can check them out below.
* WWE RAW (Boston, Massachusetts) on March 23rd – 10,181 tickets sold.
* WWE SmackDown (Pittsburgh, Pennsylvania) on March 27th – 8,855 tickets sold.
* WWE NXT Live Event (Oklahoma City, Oklahoma) on March 28th – 576 tickets sold.
* WWE NXT Live Event (McAllen, Texas) on March 28th – 1,702 tickets sold.
* WWE RAW (Madison Square Garden) on March 30th – 10,095 tickets sold.
* WWE NXT Roadblock (The Theater in MSG) on March 31st – 1,686 tickets sold.
* WWE SmackDown (St. Louis, Missouri) on April 3rd – 8,595 tickets sold.
* WWE NXT Stand & Deliver (St. Louis, Missouri) on April 4th – 1,542 tickets sold.
* WWE RAW (Houston, Texas) on April 6th – 8,593 tickets sold.
* WWE SmackDown (San Jose, California) on April 10th – 7,593 tickets sold.
* WWE NXT Live Event (White Plains, New York) on April 10th – 1,777 tickets sold.
* WWE RAW (Sacramento, California) on April 13th – 7,788 tickets sold.
* WWE SmackDown (Las Vegas, Nevada) on April 17th – 6,727 tickets sold.
* WWE Hall of Fame (Las Vegas, Nevada) on April 17th – 2,228 tickets sold.
* WrestleMania 42 Night One (Las Vegas, Nevada) on April 18th: 39,425 tickets sold.
* WrestleMania 42 Night Two (Las Vegas, Nevada) on April 19th: 40,687 tickets sold.
* WWE RAW (Las Vegas, Nevada) on April 20th – 6,605 tickets sold.
* WWE SmackDown (Fort Worth, Texas) on April 24th –5,022 tickets sold.
* WWE RAW (Laredo, Texas) on April 27th – 4,495 tickets sold.
* WWE SmackDown (Tulsa, Oklahoma) on May 1st – 3,355 tickets sold.
* WWE RAW (Omaha, Nebraska) on May 4th – 6,307 tickets sold.
* WWE SmackDown (Jacksonville, Florida) on May 8th – 3,724 tickets sold.
* WWE Backlash (Tampa, Florida) On May 9th – 8,177 tickets sold.
* WWE RAW (Knoxville, Tennessee) on May 11th – 4,355 tickets sold.
* WWE SmackDown (Columbia, South Carolina) on May 15th – 3,611 tickets sold.
* WWE RAW (Greensboro, North Carolina) on May 18th – 2,626 tickets sold.
* WWE SmackDown (Lexington, Kentucky) on May 22nd – 3,255 tickets sold.