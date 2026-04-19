Sunday, April 19, 2026
WrestleMania 42 Preview For Tonight (4/19/2026): Las Vegas, NV.

Matt Boone
WrestleMania 42 Sunday airs at 8/7c on the ESPN app.

Scheduled for tonight:

    * WWE World Heavyweight Championship: CM Punk (c) vs. Roman Reigns
    * WWE Women’s Championship: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley
    * WWE United States Championship: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams
    * “The Demon” Finn Balor vs. Dominik Mysterio
    * WWE Intercontinental Championship – Ladder Match: Penta (c) vs. Je’von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio (airing on ESPN)
    * Oba Femi vs. Brock Lesnar (airing on ESPN)
    * John Cena hosts

Join us here tonight for live WrestleMania results.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
