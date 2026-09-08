Tuesday, September 8, 2026
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WWE Announces Eight New RAW And SmackDown Dates For Late 2026

By
Phil Johnson
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WWE RAW logo
WWE RAW logo

WWE has added eight new RAW and SmackDown dates to its 2026 schedule, with the newly announced events taking place across the United States in November and December.

WWE confirmed the additions on Tuesday, September 8, with stops scheduled in South Carolina, Florida, North Carolina, Indiana, Kansas, Arkansas, Michigan and Ohio.

The newly announced dates are:

Monday, November 9 — Greenville, South Carolina (Raw)
Friday, November 13 — Ft. Lauderdale, Florida (SmackDown)
Monday, November 16 — Raleigh, North Carolina (Raw)
Friday, November 20 — Evansville, Indiana (SmackDown)
Monday, November 23 — Wichita, Kansas (Raw/SmackDown)
Monday, November 30 — Little Rock, Arkansas (Raw)
Friday, December 4 — Grand Rapids, Michigan (SmackDown)
Monday, December 7 — Toledo, Ohio (Raw)

The November 23 event in Wichita is notably being advertised for both Raw and SmackDown.

Tickets for all eight events are scheduled to go on sale to the general public on Friday, September 11 at 10 a.m. local time in each respective market.

WWE will also hold an exclusive ticket presale beginning Thursday, September 10 at 10 a.m. local time.

The new dates further fill out WWE’s late-2026 touring calendar, which also includes Crown Jewel in Riyadh on November 7, Survivor Series at Daikin Park in Houston on November 28 and Wrestlepalooza in Perth, Australia, on December 12.

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