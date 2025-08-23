WWE Road To Clash In Paris Results From Liverpool, UK (8/23/2025)

-

The following results are from Saturday’s WWE Road to Clash in Paris live event at the M&S Bank Arena in Liverpool, UK, courtesy of WrestlingBodySlam.com:

Ring Announcer: Byron Saxton

Iyo Sky def. Roxanne Perez (w/ Raquel Rodriguez)

Damian Priest def. Aleister Black

Lyra Valkyria def. Bayley

Sami Zayn, Jimmy Uso & Jacob Fatu def. The MFTs (Solo Sikoa, Tonga Loa & JC Matteo)

Bronson Reed & Bron Breakker def. The War Raiders

WWE Women’s Championship: Tiffany Stratton (c) def. Nia Jax & Jade Cargill

PENTA, LA Knight & CM Punk def. The Judgment Day (WWE World Tag Team Champions Finn Bálor, JD McDonagh & WWE Men’s IC Champion Dominik Mysterio)