WWE Road To Clash In Paris Results From Liverpool, UK (8/23/2025)

The following results are from Saturday’s WWE Road to Clash in Paris live event at the M&S Bank Arena in Liverpool, UK, courtesy of WrestlingBodySlam.com:
Ring Announcer: Byron Saxton
Iyo Sky def. Roxanne Perez (w/ Raquel Rodriguez)
Damian Priest def. Aleister Black
Lyra Valkyria def. Bayley
Sami Zayn, Jimmy Uso & Jacob Fatu def. The MFTs (Solo Sikoa, Tonga Loa & JC Matteo)
Bronson Reed & Bron Breakker def. The War Raiders
WWE Women’s Championship: Tiffany Stratton (c) def. Nia Jax & Jade Cargill
PENTA, LA Knight & CM Punk def. The Judgment Day (WWE World Tag Team Champions Finn Bálor, JD McDonagh & WWE Men’s IC Champion Dominik Mysterio)