Sunday, April 26, 2026
AJPW Champion Carnival Night 6 Results – April 26, 2026

Ethan Black
AJPW Champion Carnival
AJPW Champion Carnival

AJPW Champion Carnival Night 6 Results – April 26, 2026

8 Man Tag Team Match
Rising Hayato, Atsuki Aoyagi, Hokuto Omori & Ryuki Honda defeated Shotaro Ashino, Shota Kofuji, Ryo Inoue & Musashi via Sid Vicious on Kofuji (8:01)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Daisuke Sekimoto (8) defeated Xyon (4) via Big Bang Catastrophe (10:09)

Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Kengo Mashimo (6) defeated Rei Saito (6) via Arm Lock (9:25)

Non Title Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Gaora Television Champion Kumaarashi (2) defeated Go Shiozaki (4) via Diving Senton (12:07)

Tag Team Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Dan Tamura & Hideki Suzuki defeated Junior Heavyweight Champion Seigo Tachibana & Hyo Ogawa via Powerbomb on Tachibana (11:55)

Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
Odyssey (6) defeated Yuma Anzai (3) via Diving Body Press (12:20)

Block B Match Of The 2026 Champion Carnival
Yuma Aoyagi (5) defeated World Tag Team Champion Ren Ayabe (4) via Endgame (20:48)

Champion vs. Champion Block A Match Of The 2026 Champion Carnival
World Tag Team Champion Talos (4) defeated Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara (5) via Ride The Lightning Daddy (12:22)

Standings After Night 6

Block A

1st Place- Kengo Mashimo (6 Points) (3-2) & Odyssey (6 Points) (3-1)

2nd Place- Triple Crown Heavyweight Champion Kento Miyahara (5 Points) (2-2-1)

3rd Place- World Tag Team Champion Talos & Rei Saito (4 Points) (2-2) & Go Shiozaki (4 Points) (2-3)

4th Place- Yuma Anzai (3 Points) (1-2-1)

Last Place- Gaora Television Champion Kumaarashi (2 Points) (1-3)

Block B

1st Place- Daisuke Sekimoto (8 Points) (4-1)

2nd Place- Hideki Suzuki (7 Points) (3-2-1)

3rd Place- Madoka Kikuta (6 Points) (3-0-1) & Ryuki Honda (6 Points) (3-2)

4th Place- Yuma Aoyagi (5 Points) (2-2-1)

5th Place- World Tag Team Champion Ren Ayabe (4 Points) (2-2) & Xyon (4 Points) (2-3-1)

Last Place- Jun Saito (0 Points) (0-7) (Had to forfeit last 5 matches)

