Sunday, April 26, 2026
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 21 Results – April 25, 2026

Ethan Black
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey
Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey

Pro Wrestling Noah Lethal Odyssey Night 21 Results – April 25, 2026

Tag Team Match
Team Noah (Mohammed Yone & Atsushi Kotoge) defeated Yuto Koyonagi & Hiroto Tsuruya via Kinniku Buster on Tsuruya (7:58)

Triple Threat Match
Hi69 defeated Hajime Ohara & Black Menso-re via Roll Up on Black Menso-re (7:38)

8 Man Tag Team Match
Team 2000X (National Champion Alpha Wolf, Kai Fujimura, Masa Kitamiya & Knull) defeated Junior Heavyweight Champion Amakusa, Naomichi Marufuji, Daiki Odashima & Manabu Soya via Saito Suplex on Odashima (11:00)

Kenoh defeated Midori Takahashi via Boston Crab (10:09)

8 Man Tag Team Match
White Raven Squad (Tetsuya Endo, Shane Haste, Hayata & Kenta) defeated Junior Heavyweight Tag Team Champion Dragon Bane, GHC Heavyweight Champion Yoshiki Inamura, Kazuyuki Fujita & Katsumi Inahata via Go 2 Sleep on Inahata (12:28)

6 Man Tag Team Match
All Rebellion (Junior Heavyweight Tag Team Champion Alejandro, Kaito Kiyomiya & Harutoki) defeated Good Brothers (Karl Anderson & Doc Gallows) & Super Crazy via Skywalk Elbow on Super Crazy (10:25)

8 Man Tag Team Match
Team 2000X (Jun Masaoka, Takashi Sugiura, Tadasuke & Ozawa) defeated Los Tranquilos De Japon (GHC Tag Team Champions Tetsuya Naito & Bushi, Angel Reyes & Ryusei) via Big Ben Edge on Ryusei (15:43)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

