Sunday, April 26, 2026
Stardom All Star Grand Queendom Results – April 26, 2026

Ethan Black
Stardom All Star Grand Queendom
Stardom All Star Grand Queendom

Stardom All Star Grand Queendom Results – April 26, 2026

New Blood Tag Team Champion Aya Sakura defeated Kikyo Furusawa via German Suplex (10:12) (Pre Show)

Tag Team Match
Kiyoka Kotatsu & Matoi Hamabe defeated Akira Kurogane & Anne Kanaya via Armbar on Kanaya (6:06) (Pre Show)

Non Title Fatal 6 Way Match
Xena defeated Tomoka Inaba, Momo Kohgo, Lady C, Tabata & High Speed Champion Yuna Mizumori via Thunder Roll on Mizumori (6:55) (Pre Show)

Maki Itoh defeated Natsupoi via Itoh Clutch (10:14)

6 Team Gauntlet Match
FWC (Hazuki & Koguma) defeated Empress Nexus Venus (Waka Tsukiyama & Rian), Neo Genesis (Starlight Kid & Mei Seira), Stars (Bea Priestley & Saya Iida), God’s Eye (Ami Sourei & Hina) & HATE (Artist Of Stardom Champion Rina & Azusa Inaba) via Hazuki Strial on Iida (16:46)

Future Of Stardom Title Match
Rana Yagami (c) defeated Ema Maishima via The Rock (8:11) (STILL CHAMPION!!!!)

Fuwa Chan defeated Saori Anou via Ha Tsukistral (16:56)

Tag Team Hardcore Match
Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) defeated Empress Nexus Venus (Hanako & Maika) via German Suplex on Hanako (19:41)

IWGP Women’s Title Match
Syuri (c) defeated Megan Bayne via Ground Style Suzaku (17:19) (STILL CHAMPION!!!!)

Goddesses Of Stardom Titles Match
02 Line (Miyu Amasaki & AZM) defeated BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) (c) via Tensai on Tora (23:19) (NEW CHAMPIONS!!!!)

Wonder Of Stardom Title Match
Hanan defeated Konami (c) via Wrist Clutch Backdrop Hold (18:07) (NEW CHAMPION!!!!)

World Of Stardom Title Match
New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara defeated Saya Kamitani (c) via Firebird Splash (27:05) (NEW CHAMPION!!!!)

