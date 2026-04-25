Sunday, April 26, 2026
Dragon Gate The Gate Of Passion Night 11 Results – April 25, 2026

Ethan Black
6 Man Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka, Kagetora & Yamato) defeated Love & Peace (Open The Twin Gate Champions Jacky Kamei & Riiita & HYO) via Genkai on Riiita (13:53)

Takashi Yoshida defeated Open The Triangle Gate Champion Key via Pineapple Bomber (8:53)

Tag Team Match
Shachihoko Boy & Luis Mante defeated Dragon Kid & Ho Ho Lun via Pinfall on Ho Ho Lun (7:39)

6 Man Tag Team Match
Natural Vibes (Open The Triangle Gate Champions Kzy & Guc & Strong Machine J) defeated Masaaki Mochizuki, Problem Dragon & Don Fujii via Skayde School Boy on Problem Dragon (7:23)

Tag Team Match
D’Courage (Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Yuki Yoshioka) defeated Gajadokuro (Jason Lee & Kai) via DQ (9:40)

6 Man Tag Team Match
Psypatra (Shun Skywalker, El Cielo & Homare) defeated Gajadokuro (Yoshiki Kato, Kota Minoura & Ishin) via Thrust Kick on Ishin (16:31)

