DDT Yacchina Fight Results – April 25, 2026

DDT Yacchina Fight
DDT Yacchina Fight

DDT Yacchina Fight Results – April 25, 2026

Shinya Aoki defeated Rukiya via European Clutch (9:42)

Tag Team Match
Naomi Yoshimura & Kazuki Hirata defeated Danshoku Dieno & Antonio Honda via Side Headlock on Honda (0:02)

3 On 1 Handicap Match
Naomi Yoshimura defeated Danshoku Dieno, Kazuki Hirata & Antonio Honda & Kazuki Hirata when Yoshimura submitted Hirata with the Anal Side Headlock (8:53)

Tornado 10 Man Tag Team Match
Strange Love Connection (Viento Maligno, Yukio Naya, Yuki Iino, Kanon & Mao) defeated Universal Champion Kazuma Sumi, Tomomitsu Matsunaga, Junta Miyawaki, Yuki Ishida & Yuni via Totsugeki Love Heart on Yuni (12:44)

Tag Team Match
KO-D Openweight Champion Yuki Ueno & Akito defeated 6 Man Tag Team Champion Daichi Sato & Masami Inahata via Sit Down Himawari Bomb on Inahata (15:46)

6 Man Tag Team Match
Damnation TA (10 Man Tag Team Champions Extreme Champion Hideki Okatani & MJ Paul & Minoru Fujita) defeated Fantomes Dramatic (KO-D Tag Team Champions Chris Brookes & Harashima & Hinata Kasai) via Skewered Claymore on Kasai (12:47)

Tag Team Match
The 37Kamina (Shunma Katsumata & To-y) defeated 6 Man Tag Team Champions Paleyouth (Takeshi Masada & Yuya Koroku) via Frankensteiner on Masada (16:53)

