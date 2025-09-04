Beyond Wrestling Wrestling Open #192 Results – September 4, 2025
Oxx Adams defeated Milo Mirra via Slam (3:46) (Pre Show)
Tag Team Match
The Vibe (Sammy Diaz & Mani Ariel) defeated Georgio Lawrence & DJ Powers via Frog Splash on Lawrence (11:26)
Discovery Gauntlet Match
Christian Darling defeated The OXP via TKO (5:12)
Joseph Alexander defeated Joe Ocasio via Roll Up (7:52)
Pedro Dones defeated Brett Mettro via Shoulder Blow Uppercut (6:17)
Brett Ryan Gosselin defeated Ryan Clancy via Pinfall (12:18)
Fatal 4 Way Tag Team Open Door War Match
The Stetson Ranch (Steven Stetson & Brain Morris) defeated Wrench & Resolve (Jake Gray & Eric Chacha), The Rude & Lawless Residency (RJ Rude & Rex Lawless) & Shot Through The Heart (TJ Crawford & Love Doug) (9:51)