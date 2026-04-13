Beyond Wrestling Wrestling Open RI #47 Results – April 13, 2026
Amira defeated Lexa Valo via World’s Strongest Slam (4:01) (Pre Show)
Tag Team Match
The Shooter Boys (Anthony Vecchio & Aaron Ortiz) defeats The Verdict (Bryce Donovan & Vinny Scalise) via Roll Up (9:25)
Tag Team Match
Corey Duke & Brando Lee defeated The Residency (Rex Lawless & Nick Robles) via Fameasser on Robles (7:27)
Max Caster defeated Eye Black Jack via Roll Up (9:15)
Liviyah defeated Kaitlyn Marie via Top Rope Crossbody (8:39)
Tag Team Elimination Match
Miracle Generation (Dustin Waller & Kylon King) defeated Mama Bears (Bobby Orlando & Bear Bronson) via Mamba Splash on Bronson (23:00)
Eliminations
Bobby Orlando via Count Out
Kylon King by Bear Bronson via Fire Thunder Driver
Bear Bronson by Dustin Waller via Mamba Splash