Choco Pro #472: Game Changer Results – September 5, 2025
Triple Threat 6 Person Tag Team Match
Hiyori Yawata, Kaho Hiromi & Mochi Natsumi defeated Chie Koishikawa, Erii Kanae & Sayaka Obihiro & Chon Shiryu, Shin Suzuki & Tokiko Kirihara (7:36)
Tag Team Match
Charli Evans & Sayaka defeated Miya Yotsuba & Soy (10:16)
Antonio Honda defeated Baliyan Akki (12:40)
6 Person Tag Team Match
Banana Senga, Hagane Shinnou & Tsutomu Oosugi defeated Munetatsu Nakamura, Shota Kawakami & Chris Brookes (11:48)
Super Asia Title Match
Rina Yamashita defeated Mei Suruga (c) (20:30) (NEW CHAMPION!!!)