Dragon Gate King Of Gate Night 13 Results – November 26, 2025

Ethan Black
6 Man Tag Team Match
Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid & BxB Hulk) defeated Genki Horiguchi, Yasushi Kanda & Kazuma Kimura via Yokosuka Cutter on Kimura (8:06)

Kzy defeated Jiro Shinbashi via Lunch Box Strike (8:16)

El Cielo defeated Daiki Yanagiuchi via Spinning Tombstone Piledriver (4:15)

Tag Team Match
Natural Vibes (Strong Machine J & U-T) defeated Yuki Yoshioka & Luis Mante via Crucifix Hold on Yoshioka (8:02)

Quarter Final Match Of The 2025 King Of Gate
Gianni Valletta defeated Yoshiko Kato via King Kong Knee Drop (10:16)

8 Man Tag Team Match
Love & Peace (Open The Twin Gate Champion Jacky Kamei, Ben-K & HYO) & El Cucuy defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Jason Lee, Ishin & Kai) via Samson Driver on Ishin (12:21)

Quarter Final Match Of The 2025 King Of Gate
Open The Twin Gate Champion Riiita defeated Yamato via Referee Stoppage (11:02) (He will face Valletta in the Semi Finals)

Semi Finals (Dec 3rd)

Yuki Yoshioka vs. Ishin

Open The Twin Gate Champion Riiita vs. Gianni Valletta

