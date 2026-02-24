NJPW & CMLL Fantastica Mania Night 5 Results – February 24, 2026
Location: Osaka Japan
Venue: Edion Arena #2
Attendance: 905
Stigma defeated Daiki Nagai via Frog Splash (6:52)
Tag Team Match
Tiger Mask IV & Satoshi Kojima defeated Hijo De Stuka Jr & Masatora Yasuda via Tiger Suplex on Yasuda (7:52)
6 Man Tag Team Match
House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi & Sho) defeated Master Wato, Shoma Kato & Okumura via Boston Crab on Kato (10:22)
8 Man Tag Team Match
Unbound Company (Philip Marlowe Jr, Bone Solider Jr, Shingo Takagi & Titan) defeated Los Tatsuya Matsumoto, El Desperado, Ryusuke Taguchi & Futuro via La Lanza on Matsumoto (11:03)
6 Man Tag Team Match
Ultimo Guerrero, Soberano Jr & Hechicero defeated Atlantis Jr, Atlantis & Templairo via Hechicero Special on Atlantis (14:24)
Finals Of The 2026 Fantastica Mania Tag Team Tournament
El Sky Team (Mascara Dorada & Mistico) defeated Averno & Mangus via La Mistica on Mangus (17:03)