Dragon Gate The Gate Of Sin City Results – April 15, 2026
Triple Threat Match
Willie Mack defeated El Cucuy & Kai via Stunner on Kai (10:53)
Tag Team Match
Ho Ho Lun & La Estrella defeated Rhys Maddox & Channing Decker via Forward Roll on Maddox (9:51)
Marcus Mathers defeated Susumu Yokosuka via 450 Splash (12:47)
Triple Threat Tag Team Match
Love & Peace (Ben-K & HYO) defeated Bustah & The Brain (Jordan Oliver & Alec Price) & Panther Brothers (Fight Panther Jr & Aero Panther) via 2nd Rope Stunner on Aero Panther (11:03)
Yamato defeated Jonathan Gresham via Reverse Figure 4 (17:06)
6 Man Tag Team Match
Open The Triangle Gate Champion Kzy, Yuki Yoshioka & Dragon Kid defeated Gajadokuro (Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta, Yoshiki Kato & Ishin) via Jay Driller on Ishin (21:28)