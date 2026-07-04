Monday, July 6, 2026
Facebook Instagram X Youtube

GCW Bash At The Ballpark Results – July 4, 2026

By
Ethan Black
-
GCW Bash At The Ballpark
GCW Bash At The Ballpark

GCW Bash At The Ballpark Results – July 4, 2026

8 Man Tag Team Match
Da Prospectz (Collin Parker & Jayy Alfredo), Johnny Rambeau & Grim Reefer defeated Devious Cass, Logan Cavazos, Sal Mistretta & Jimmy Lloyd via Springboard Spike DDT on Cavazos (9:38)

JCW Title Match
Charles Mason (c) defeated Cheeseburger via Torture Chamber (11:23) (STILL CHAMPION!!!!)

Tag Team Match
The Cowboy Way (1 Called Manders & Thomas Shire) defeated The Foundation (Jonathan Gresham & Tracy Williams) via Clothesline on Williams (10:32)

6 Man Tag Team Match
GCW Tag Team Champions Bustah & The Brain (Jordan Oliver & Alec Price) & Marcus Mathers defeated Juni Underwood, Ryan O’Neill & Leedz Lewis via Double Team Styles Clash on Lewis (13:19)

Slade defeated CPA via 2nd Rope Chokeslam (2:29)

Tag Team Match
Sam Stackhouse & KJ Orso defeated The Mane Event (Midas Black & Jay Lyon) via Character Assassination on Jay Lyon (12:55)

Megan Bayne vs. Vipress ends in a No Contest (3:08)

6 Person Tag Team Match
Anakin Murphy, Megan Bayne & Vipress defeated VNDL48 (Ultraviolent Champion Otis Cogar, GCW World Champion Atticus Cogar & Christian Napier) via Piledriver on Napier (9:30)

Nick Gage defeated Joey Janela via Piledriver (18:26)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved