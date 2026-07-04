GCW Bash At The Ballpark Results – July 4, 2026
8 Man Tag Team Match
Da Prospectz (Collin Parker & Jayy Alfredo), Johnny Rambeau & Grim Reefer defeated Devious Cass, Logan Cavazos, Sal Mistretta & Jimmy Lloyd via Springboard Spike DDT on Cavazos (9:38)
JCW Title Match
Charles Mason (c) defeated Cheeseburger via Torture Chamber (11:23) (STILL CHAMPION!!!!)
Tag Team Match
The Cowboy Way (1 Called Manders & Thomas Shire) defeated The Foundation (Jonathan Gresham & Tracy Williams) via Clothesline on Williams (10:32)
6 Man Tag Team Match
GCW Tag Team Champions Bustah & The Brain (Jordan Oliver & Alec Price) & Marcus Mathers defeated Juni Underwood, Ryan O’Neill & Leedz Lewis via Double Team Styles Clash on Lewis (13:19)
Slade defeated CPA via 2nd Rope Chokeslam (2:29)
Tag Team Match
Sam Stackhouse & KJ Orso defeated The Mane Event (Midas Black & Jay Lyon) via Character Assassination on Jay Lyon (12:55)
Megan Bayne vs. Vipress ends in a No Contest (3:08)
6 Person Tag Team Match
Anakin Murphy, Megan Bayne & Vipress defeated VNDL48 (Ultraviolent Champion Otis Cogar, GCW World Champion Atticus Cogar & Christian Napier) via Piledriver on Napier (9:30)
Nick Gage defeated Joey Janela via Piledriver (18:26)