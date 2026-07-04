Monday, July 6, 2026
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TJPW Ready To Explode Results – July 4, 2026

By
Ethan Black
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TJPW Ready To Explode
TJPW Ready To Explode

TJPW Ready To Explode Results – July 4, 2026

Tag Team Match
Haru Kazashiro & Chika Nanase defeated Ren Konatsu & Shion Kanzaki via Inari Torii Kai on Kanzaki (11:28)

Triple Threat Match
Yuki Kamifuku defeated Kira Summer & Raku via Famouser on Summer (6:25)

Tag Team Match
Uta Takami & Mizuki defeated Pom Harajuku & Mahiro Kiryu via Southern Cross on Harajuku (8:25)

Tag Team Match
Wakana Uehara & Toga defeated Daisy Monkeys (International Princess Champion Suzume & Arisu Endo) via Banana Pillow on Suzume (12:37)

6 Woman Tag Team Match
Princess Tag Team Champions Daydream (Miu Watanabe & Rika Tatsumi) & Himawari defeated Shoko Nakajima, Hyper Misao & Yuki Aino via Tear Drop on Nakajima (13:41)

Tag Team Match
Miyu Yamashita & Sakura Hattori defeated Princess Of Princess Champion Yuki Arai & Mifu Ashida via Modified Cobra Clutch on Ashida (14:54)

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