Ganbare Pro Enter The Void Results – July 4, 2026
Moeka Haruhi defeated Mia via Double Wrist Armsault (7:27)
6 Person Tag Team Match
Shota Kawakami, Shigehiro Irie & Yuuri defeated Yumehito Imanari, Shinichiro Tominaga & Sentaro Motoshima via Northern Lights Suplex on Motoshima (11:18)
Tag Team Match
Shuichiro Katsumura & Yuya Susumu defeated Keisuke Ishii & Kouki Iwasaki via Flying Armbar on Ishii (14:39)
Baliyan Akki defeated Munetatsu Nakamura by Referee Stoppage (3:02)
Spirit Of Ganbare Tag Team Titles Match
The Deadlock (Tyson Maeguchi & Takuya Wada) (c) defeated Guts Ishijima & Ken Ohka via Buzzsaw Kick on Ohka (14:13) (STILL CHAMPIONS!!!!)
Spirit Of Ganbare Openweight Title Match
Mizuki Watase (c) defeated Sushi via Bare Elbow (15:00) (STILL CHAMPION!!!!)