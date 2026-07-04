Sunday, July 5, 2026
Facebook Instagram X Youtube

Marigold Burning Desire Night 1 Results – July 4, 2026

By
Ethan Black
-
Marigold Burning Desire
Marigold Burning Desire

Marigold Burning Desire Night 1 Results – July 4, 2026

Megaton defeated The Lady AI via Pinfall (6:14)

Komomo Minami defeated Hummingbird via Pinfall (8:53)

Aria James defeated Nao Ishikawa via High Angle DDT (6:00)

Triple Threat Match
Nagisa Nozaki defeated Chiaki & Twinstar Champion Kouki Amarei via Noir Lancer High on Amarei (11:18)

Non Title Match
3D Trios Champions Natsumi Showzuki, Erina Yamanaka & Mai Sakurai defeated Marigold World Champion Miku Aono, Yuuka Yamazaki & Shinno via Diving Elbow Drop on Shinno (15:37)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved