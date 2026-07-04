Marigold Burning Desire Night 1 Results – July 4, 2026
Megaton defeated The Lady AI via Pinfall (6:14)
Komomo Minami defeated Hummingbird via Pinfall (8:53)
Aria James defeated Nao Ishikawa via High Angle DDT (6:00)
Triple Threat Match
Nagisa Nozaki defeated Chiaki & Twinstar Champion Kouki Amarei via Noir Lancer High on Amarei (11:18)
Non Title Match
3D Trios Champions Natsumi Showzuki, Erina Yamanaka & Mai Sakurai defeated Marigold World Champion Miku Aono, Yuuka Yamazaki & Shinno via Diving Elbow Drop on Shinno (15:37)