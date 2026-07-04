Dragon Gate Aggressive Gate Night 2 Results – July 4, 2026
Tag Team Match
Open The Brave Gate Champion Ryoya Tanaka & Ho Ho Lun defeated Ryu Fuda & Homare via Ho Roll on Fuda (8:46)
Gianni Valletta defeated Key via King Kong Knee Drop (6:04)
6 Man Tag Team Match
Love & Peace (Jacky Kamei, Riiita & HYO) defeated Paradox (Susumu Yokosuka, Dragon Kid & Kagetora) via JFK on Kagetora (9:45)
Tag Team Match
Paradox (BxB Hulk & Yamato) defeated Shachihoko Boy & Luis Mante via Galleria on Shachihoko Boy (11:12)
Tag Team Match
Yuki Yoshioka & Kota Minoura defeated Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Yoshiki Kato & Jason Lee) via Golden Rose on Lee (8:28)
6 Man Tag Team Match
Natural Vibes (Strong Machine J, Flamita & Kzy) defeated Gajadokuro (Open The Twin Gate Champion Ishin, Open The Dream Gate Champion Madoka Kikuta & Kai) via Running Elbow on Ishin (17:52)