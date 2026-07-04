Stardom In Ehime Results – July 4, 2026

Quarter Final Match Of The 2026 5 Star Grand Prix Qualifying Tournament

Kikyo Furusawa defeated Matoi Hamabe via Leg Lock Ankle Hold (8:22)

Tag Team Match

HATE (Saya Kamitani & Ruaka) defeated Maki Ito & Rian via Neck Hanging Bomb on Rian (9:39)

Triple Threat Match

New Blood Tag Team Champion Sayaka Kurara defeated Utami Hayashishita & Ema Maishima via Tokimeki Spear on Maishima (8:04)

Tag Team Match

HATE (Momo Watanabe & Konami) defeated Mi Vida Loca (World Of Stardom Champion Suzu Suzuki & Akira Kurogane) via Buzzsaw Kick on Kurogane (8:44)

8 Woman Tag Team Match

God’s Eye (Artist Of Stardom Champions Ami Sourei & Hina, Future Of Stardom Champion Rana Yagami & IWGP Women’s Champion Syuri) defeated Cosmic Angels (New Blood Tag Team Champion Aya Sakura, High Speed Champion Yuna Mizumori, Anne Kanaya & Natsupoi) via Blue Thunder Bomb on Kanaya (10:25)

Saori Anou defeated Xena via Special Pottering (13:26)

8 Woman Tag Team Match

Wing Gori (Wonder Of Stardom Champion Hanan & Saya Iida) & Empress Nexus Venus (Hanako & Maika) defeated Neo Genesis (Goddess Of Stardom Champions Miyu Amasaki & AZM, Starlight Kid & Mei Seira) via Wrist Clutch Michinoku Driver II on AZM (10:23)