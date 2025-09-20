GCW Homecoming Los Angeles Results – September 20, 2025

The following results are from Saturday’s GCW (Game Changer Wrestling) Homecoming Los Angeles event at the Ukrainian Cultural Center in Los Angeles, California, courtesy of Cagematch.net:
– Sam Stackhouse defeated KJ Orso in a Steel Cage Match.
– Man Like DeReiss defeated Matt Cardona.
– Jack Cartwheel defeated Oro.
– Atticus Cogar defeated Vipress.
– 1 Called Manders defeated Marcus Mathers.
– Jordan Oliver defeated Frankie Kazarian.
– Bear Bronson defeated Mance Warner.
– Starboy Charlie defeated Joey Janela.
– Matt Tremont (c) defeated Dr. Redacted in a Death Match to retain his GCW Ultraviolent Championship.