GCW Homecoming Los Angeles Results – September 20, 2025

By
James Hetfield
-
GCW-Homecoming-LA
GCW-Homecoming-LA

The following results are from Saturday’s GCW (Game Changer Wrestling) Homecoming Los Angeles event at the Ukrainian Cultural Center in Los Angeles, California, courtesy of Cagematch.net:

– Sam Stackhouse defeated KJ Orso in a Steel Cage Match.

– Man Like DeReiss defeated Matt Cardona.

– Jack Cartwheel defeated Oro.

– Atticus Cogar defeated Vipress.

– 1 Called Manders defeated Marcus Mathers.

– Jordan Oliver defeated Frankie Kazarian.

– Bear Bronson defeated Mance Warner.

– Starboy Charlie defeated Joey Janela.

– Matt Tremont (c) defeated Dr. Redacted in a Death Match to retain his GCW Ultraviolent Championship.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR