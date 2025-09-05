GLEAT House Show In Kumamoto Results – September 5, 2025

GLEAT House Show In Kumamoto Results – September 5, 2025

6 Man Tag Team Match
Takehiro Yamamura, Kazma Sakamoto & Seiki Yoshioka defeated Minoru Tanaka, Joe Lando & Cima via Trance Rave on Lando (14:14)

Michiko defeated Batten x Burabura via Small Package (6:31)

Kotaro Suzuki defeated Soma Watanabe via Pinfall (10:11)

Tag Team Match
UWF Champion & G Rex Champion Katsuhiko Nakajima & Junjie defeated Ryo Aitaka & Towa Iwasaki via Rolling Lariat on Towa (14:37)

6 Man Tag Team Match
Black Generation International (So Daimonji, Tetsuya Izuchi & Kaito Ishida) defeated Anti GLEAT Monsters (Ryuichi Kawakami, Brass Knuckles Jun & Chris Vice) via Black Rain on Jun (12:42)

T Hawk defeated El Lindaman via Nightride (16:46)

