Limitless Wrestling Fan Appreciation Night Results – April 24, 2026
Junior Benito defeated Daron Richardson (6:21)
23 Hazard defeated J Heru (7:04)
Aaron Rourke defeated Joseph Alexander (9:02)
Tag Team Match
Savage Gnomes (Bear Bronson & Gabby Forza) defeated Star Struck (Channing Thomas & Anthony Greene) (12:53)
Limitless Title Match
Donovan Dijak (c) defeated Dustin Waller (11:34) (STILL CHAMPION!!!!)
Dreya Mitchell defeated Liviyah (7:04)
6 Person Tag Team Match
Maine State Posse (Alexander Lee, Daphne Deville & Aiden Aggro) defeated Gay Best Friends (Aaron Rourke & Becca) & Aaron Ortiz (21:12)