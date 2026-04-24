Limitless Wrestling Fan Appreciation Night Results – April 24, 2026

Junior Benito defeated Daron Richardson (6:21)

23 Hazard defeated J Heru (7:04)

Aaron Rourke defeated Joseph Alexander (9:02)

Tag Team Match
Savage Gnomes (Bear Bronson & Gabby Forza) defeated Star Struck (Channing Thomas & Anthony Greene) (12:53)

Limitless Title Match
Donovan Dijak (c) defeated Dustin Waller (11:34) (STILL CHAMPION!!!!)

Dreya Mitchell defeated Liviyah (7:04)

6 Person Tag Team Match
Maine State Posse (Alexander Lee, Daphne Deville & Aiden Aggro) defeated Gay Best Friends (Aaron Rourke & Becca) & Aaron Ortiz (21:12)

