Marigold Burning Desire Night 9 Results – August 2, 2026
Chiaki defeated The Lady AI via Moonwolf (9:23)
Triple Threat Match
Misa Matsui defeated Rea Seto & Megaton via Diving Foot Stomp on Megaton (7:06)
Nagisa Nozaki defeated Nao Ishikawa via Dormir (9:02)
Non Title Match
Twinstar Champions Twin Towers (Kouki Amarei & Chika Goto) defeated Yuuka Yamazaki & Aleah James via Amethyst Butterfly on James (14:23)
6 Woman Tag Team Match
Marigold World Champion Miku Aono, Komomo Minami & Shinno defeated 3D Trios Champions Natsumi Showzuki & Mai Sakurai & Hummingbird via German Suplex on Hummingbird (16:50)