Tuesday, August 4, 2026
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Marigold Burning Desire Night 9 Results – August 2, 2026

By
Ethan Black
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Marigold Burning Desire
Marigold Burning Desire

Marigold Burning Desire Night 9 Results – August 2, 2026

Chiaki defeated The Lady AI via Moonwolf (9:23)

Triple Threat Match
Misa Matsui defeated Rea Seto & Megaton via Diving Foot Stomp on Megaton (7:06)

Nagisa Nozaki defeated Nao Ishikawa via Dormir (9:02)

Non Title Match
Twinstar Champions Twin Towers (Kouki Amarei & Chika Goto) defeated Yuuka Yamazaki & Aleah James via Amethyst Butterfly on James (14:23)

6 Woman Tag Team Match
Marigold World Champion Miku Aono, Komomo Minami & Shinno defeated 3D Trios Champions Natsumi Showzuki & Mai Sakurai & Hummingbird via German Suplex on Hummingbird (16:50)

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