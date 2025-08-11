Marigold Dream Star Grand Prix Night 4 Results – August 10, 2025
Tag Team Match
Nao Ishikawa & Hummingbird defeated Nagisa Tachibana & Yuka Yamazaki via NAO on Tachibana (10:07)
Triple Threat Match
Mirai defeated Chiaki & Megaton via Modified Camel Clutch on Megaton (5:40)
Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Nagisa Nozaki (4) defeated Chanyota (4) via Dolmir III (9:44)
8 Woman Tag Team Match
Marigold World Champion Utami Hayashishita, Komomo Minami, Kizuna Tanaka & Shinno defeated Kouki Amarei, Minami Yuuki, Miku Aono & Chika Goto via Amethyst Butterfly on Minami (16:59)
Non Title Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
United National Champion Mai Sakurai (6) defeated Misa Matsui (4) via European Clutch (11:50)
Non Title Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Superfly Champion Mayu Iwatani (4) defeated Rea Seto (0) via German Suplex (7:28)
Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Victoria Yuzuki (6) defeated Seri Yamaoka (4) via Rolling Arrow (14:06)
Standings After Night 4
Dream League
1st Place- Victoria Yuzuki (6 Points) (3-0)
2nd Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita, Superfly Champion Mayu Iwatani & Seri Yamaoka (4 Points) (2-1)
3rd Place- Twinstar Champion Maria (2 Points) (1-1), Kouki Amarei (2 Points) (1-2) & Chiaki (2 Points) (1-3)
Last Place- Rea Seto (0 Points) (0-3)
Star League
1st Place- United National Champion Mai Sakurai (6 Points) (3-1)
2nd Place- Nagisa Nozaki & Chanyota (4 Points) (2-1) & Misa Matsui (4 Points) (2-2)
3rd Place- Mirai (3 Points) (1-1-1)
4th Place- Chika Goto (2 Points) (1-2)
5th Place- Miku Aono (1 Point) (0-1-1)
Last Place- Kizuna Tanaka (0 Points) (0-2)