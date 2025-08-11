-

Marigold Dream Star Grand Prix Night 4 Results – August 10, 2025

Tag Team Match

Nao Ishikawa & Hummingbird defeated Nagisa Tachibana & Yuka Yamazaki via NAO on Tachibana (10:07)

Triple Threat Match

Mirai defeated Chiaki & Megaton via Modified Camel Clutch on Megaton (5:40)

Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Nagisa Nozaki (4) defeated Chanyota (4) via Dolmir III (9:44)

8 Woman Tag Team Match

Marigold World Champion Utami Hayashishita, Komomo Minami, Kizuna Tanaka & Shinno defeated Kouki Amarei, Minami Yuuki, Miku Aono & Chika Goto via Amethyst Butterfly on Minami (16:59)

Non Title Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

United National Champion Mai Sakurai (6) defeated Misa Matsui (4) via European Clutch (11:50)

Non Title Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Superfly Champion Mayu Iwatani (4) defeated Rea Seto (0) via German Suplex (7:28)

Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix

Victoria Yuzuki (6) defeated Seri Yamaoka (4) via Rolling Arrow (14:06)

Standings After Night 4

Dream League

1st Place- Victoria Yuzuki (6 Points) (3-0)

2nd Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita, Superfly Champion Mayu Iwatani & Seri Yamaoka (4 Points) (2-1)

3rd Place- Twinstar Champion Maria (2 Points) (1-1), Kouki Amarei (2 Points) (1-2) & Chiaki (2 Points) (1-3)

Last Place- Rea Seto (0 Points) (0-3)

Star League

1st Place- United National Champion Mai Sakurai (6 Points) (3-1)

2nd Place- Nagisa Nozaki & Chanyota (4 Points) (2-1) & Misa Matsui (4 Points) (2-2)

3rd Place- Mirai (3 Points) (1-1-1)

4th Place- Chika Goto (2 Points) (1-2)

5th Place- Miku Aono (1 Point) (0-1-1)

Last Place- Kizuna Tanaka (0 Points) (0-2)