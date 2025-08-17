Marigold Dream Star Grand Prix Night 5 Results – August 16, 2025
Komomo Minami defeated Yuka Yamazaki via Komo Clutch (9:24)
6 Woman Tag Team Match
Darkness Revolution (Misa Matsui, Rea Seto & Chiaki) defeated Chika Goto, Kizuna Tanaka & Minami Yuuki via MKD on Minami (10:50)
6 Woman Tag Team Match
Superfly Champion Mayu Iwatani, Victoria Yuzuki & Shinno defeated Nao Ishikawa, Hummingbird & Megaton via Sasorigatme on Megaton (12:12)
Star League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Nagisa Nozaki (6) defeated Mirai (3) via Count Out (11:11)
Non Title Dream League Match Of The 2025 Dream Star Grand Prix
Marigold World Champion Utami Hayashishita (6) defeated Seri Yamaoka (4) via Crusade (11:03)
Tag Team Match
United National Champion Mai Sakurai & Maya Yukihi defeated Miku Aono & Kouki Amarei via Running Powerbomb on Amarei (15:14)
Standings After Night 5
Dream League
1st Place- Marigold World Champion Utami Hayashishita (6 Points) (3-1) & Victoria Yuzuki (6 Points) (3-0)
2nd Place- Superfly Champion Mayu Iwatani (4 Points) (2-1) & Seri Yamaoka (4 Points) (2-2)
3rd Place- Twinstar Champion Maria (2 Points) (1-1), Kouki Amarei (2 Points) (1-2) & Chiaki (2 Points) (1-3)
Last Place- Rea Seto (0 Points) (0-3)
Star League
1st Place- United National Champion Mai Sakurai & Nagisa Nozaki (6 Points) (3-1)
2nd Place- Misa Matsui (4 Points) (2-2) & Chanyota (4 Points) (2-1)
3rd Place- Mirai (3 Points) (1-1-1)
4th Place- Chika Goto (2 Points) (1-2)
5th Place- Miku Aono (1 Point) (0-1-1)
Last Place- Kizuna Tanaka (0 Points) (0-2)