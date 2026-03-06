NJPW 54th Anniversary Show Results – March 6, 2026
Location: Tokyo Japan
Venue: Ota Ward City Gymnasium
Attendance: 2,949
Tag Team Match
Unbound Company (Drilla Moloney & Daiki Nagai) defeated Masatora Yasuda & Yuya Uemura via Drilla Killa on Yasuda (5:55)
8 Man Tag Team Match
United Empire (Jakob Austin Young, Francesco Akira, Great O Khan & Henare) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Strong Openweight Champion Boltin Oleg & Hirooki Goto, Tatsuya Matsumoto & Toru Yano via Ground Tarantula on Matsumoto (7:03)
Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr & Ryohei Oiwa) defeated Unbound Company (IWGP Tag Team Champion Yuto Ice & Gedo) via Japanese Leg Roll Clutch Hold on Gedo (4:41)
Tag Team Match
Unbound Company (IWGP Heavyweight Champion & Global Champion Yota Tsuji & Shingo Takagi) defeated House Of Torture (Yoshinobu Kanemaru & Don Fale) via Gene Blaster on Kanemaru (5:23)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Ren Narita, Yujiro Takahashi, Chase Owens, Dick Togo & Sho) defeated Tatsumi Fujinami, Satoshi Kojima, Shota Umino, Aaron Wolf & Leona via Pimp Juice on Leona (11:17)
1st Round Match Of The 2026 New Japan Cup
Jake Lee defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoshi Hashi via Front Choke (14:06) (He will face Hirooki Goto in the 2nd Round)
1st Round Match Of The 2026 New Japan Cup
Callum Newman defeated IWGP Tag Team Champion Oskar via Excalibur (11:15) (He will face Hartley Jackson in the 2nd Round)
Junior Heavyweight Tag Team Titles Match
Unbound Company (Taiji Ishimori & Robbie X) defeated Ichiban Sweet Boys (Robbie Eagles & Kosei Fujita) (c) via X Express on Fujita (14:55) (NEW CHAMPIONS!!!!)
Junior Heavyweight Title Match
Douki (c) defeated Master Wato via Suplex De La Luna (19:35) (STILL CHAMPION!!!!)