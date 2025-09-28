NJPW Destruction In Kobe Results – September 28, 2025
Location: Hyogo Japan
Venue: Kobe World Memorial Hall
10 Man Tag Team Match
NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoh, Junior Heavyweight Champion El Desperado, Yuya Uemura, Yoshi Hashi & Shota Umino defeated House Of Torture (Junior Heavyweight Tag Team Champions Douki & Sho, Dick Togo, Sanada & Evil) via Frankensteiner on Togo (7:36)
Hiroshi Tanahashi defeated Great O Khan via Roll Up (7:45)
NEVER Openweight Title Match
Boltin Oleg (c) defeated Don Fale via Kamikaze (5:55) (STILL CHAMPION!!!)
IWGP Tag Team Titles Match
Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) defeated Strong Openweight Champion Tomohiro Ishii & Taichi (c) via KOB on Ishii (13:30) (NEW CHAMPIONS!!!)
GHC Junior Heavyweight Title Match
Hiromu Takahashi (c) defeated Taiji Ishimori via Time Bomb (11:30) (STILL CHAMPION!!!!)
Yota Tsuji defeated David Finlay via Gene Blaster (14:35)
Global Title Match
Gabe Kidd (c) defeated Shingo Takagi via Drill A Hole Piledriver (21:37) (STILL CHAMPION!!!)
IWGP World Heavyweight Title Match
Zack Sabre Jr (c) defeated Ren Narita via Zack Driver (29:24) (STILL CHAMPION!!!)