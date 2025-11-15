Stardom Goddess Of Stardom Tag League Night 6 Results – November 15, 2025

Non Title Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) (4) defeated Tokyo Towers (Ami Sourei & Lady C) (2) via Sakuracchi on Lady C (10:22)

Nanami Hatano defeated Kikyo Furusawa via Dragon Sleeper (9:15)

Tag Team Match

Stars (Bea Priestley & Saya Iida) defeated Rina Yamashita & Honoka via Iidabashi on Honoka (12:08)

Non Title Match

Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) defeated Haruka Uemsaki & Mizuki Kato via Diving Body Press on Kato (8:44)

Red Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

God’s Eye (Rana Yagami & Hina) (4) defeated Empress Nexus Venus (Waka Tsukiyama & Rian) (0) via Beat Strike on Tsukiyama (8:54)

Red Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori (5) vs. Teotleco & Osita (5) ends in a Time Limit Draw (15:00) (Both teams get a point)

Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne (6) defeated Artist Of Stardom Champions HATE (Wonder Of Stardom Champion Konami & Rina) (4) via F5 on Konami (13:59)

Cancel Match

Blue Goddess Match Of The 2025 Goddess Of Stardom Tag League

Stars (Bea Priestley & Saya Iida) (6) defeated Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) (0) via Forfeit (0:00)

Standings After Night 6

Red Goddess

1st Place- Cosmic Angels (Saori Anou & Natsupoi) (6 Points) (3-0)

2nd Place- High Speed Champion Mei Seira & Yuna Mizumori & Teotleco & Osita (5 Points) (2-1-1)

3rd Place- Goddess Of Stardom Champions BMI2000 (4 Points) (2-0), God’s Eye (Rana Yagami & Hina) (4 Points) (2-2) & Miku Kanae & Sareee (4 Points) (2-3)

Last Place- Empress Nexus Venus (0 Points) (0-4)

Blue Goddess

1st Place- God’s Eye (IWGP Women’s Champion Syuri & Saki Kashima) & Stars (6 Points) (3-1) & Future Of Stardom Champion Hanako & Megan Bayne (6 Points) (3-0)

2nd Place- New Blood Tag Team Champions Cosmic Angels (Sayaka Kurara & Aya Sakura) & Artist Of Stardom Champions HATE (4 Points) (2-2)

3rd Place- Tokyo Towers (2 Points) (1-2) & 02 Line (2 Points) (1-3)

Last Place- Mi Vida Loca (Rina Yamashita & Suzu Suzuki) (0 Points) (0-4)