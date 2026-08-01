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NJPW G1 Climax 36 Night 10 Results – August 1, 2026

By
Ethan Black
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NJPW G1 Climax 36
NJPW G1 Climax 36

NJPW G1 Climax 36 Night 10 Results – August 1, 2026

Location: Hiroshima Japan
Venue: Hiroshima Sun Plaza Hall
Attendence: 2,255

Tag Team Match
United Empire (Callum Newman & Zane Jay) defeated Tatsuya Matsumoto & Toru Yano via Prince’s Curse on Matsumoto (4:56)

Tag Team Match
Unbound Company (Drilla Moloney & Daiki Nagai) defeated NEVER Openweight Champion Aaron Wolf & Taisei Nakahara via Diving Headbutt on Nakahara (7:56)

Tag Team Match
House Of Torture (Ren Narita & Dick Togo) defeated Masatora Yasuda & Yuya Uemura via Figure 4 Knee Bar on Yasuda (4:45)

Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr & Hartley Jackson) defeated Unbound Company (Oskar & Gedo) via Senton on Gedo (5:13)

Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Strong Openweight Champion Boltin Oleg (8) defeated Sanada (4) via Kamikaze (1:30)

Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Yuto Ice (6) defeated Jake Lee (4) via Cruella (10:37)

Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Shingo Takagi (6) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan (4) via Last Of The Dragon (9:56)

Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji (8) defeated Ryohei Oiwa (6) (19:37) via Fire Blaster (Recommend)

Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Television Champion Konosuke Takeshita (10) defeated Hirooki Goto (4) via Raging Fire (18:04) (Recommend)

Block A Standings After Night 10

1st Place- Television Champion Konosuke Takeshita (10 Points) (5-1)

2nd Place- Strong Openweight Champion Boltin Oleg & IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji (8 Points) (4-2)

3rd Place- Ryohei Oiwa, Shingo Takagi & Yuto Ice (6 Points) (3-3)

Last Place- NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan, Hirooki Goto, Jake Lee & Sanada (4 Points) (2-4) (On the bubble)

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