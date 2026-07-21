Tuesday, July 21, 2026
Facebook Instagram X Youtube

NJPW G1 Climax 36 Night 4 Results – July 21, 2026

By
Ethan Black
-
NJPW G1 Climax 36
NJPW G1 Climax 36

NJPW G1 Climax 36 Night 4 Results – July 21, 2026

Location: Miyagi Japan
Venue: Sendai Sun Plaza Hall
Attendence: 1,612

Tag Team Match
House Of Torture (Ren Narita & Dick Togo) defeated Taisei Nakahara & Toru Yano via Boston Crab on Nakahara (6:15)

Tag Team Match
Unbound Company (Drilla Moloney & Daiki Nagai) defeated Masatora Yasuda & Yuya Uemura via Flying Superkick on Yasuda (6:27)

Tag Team Match
United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Henare & Jakob Austin Young) defeated Unbound Company (Oskar & Gedo) via Bites The Dust on Gedo (7:19)

Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr & Hartley Jackson) defeated United Empire (Callum Newman & Zane Jay) via Death Valley Bomb on Zane Jay (6:24)

Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Jake Lee (4) defeated Hirooki Goto (4) via FBS (9:55)

Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Ryohei Oiwa (4) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan (2) via Ryo Clutch (13:27)

Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Television Champion Konosuke Takeshita (4) defeated Yuto Ice (2) via Crossface Chicken Wing (12:04) (Recommend)

Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Sanada (2) defeated IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji (2) via Deadfall (15:23)

Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Strong Openweight Champion Boltin Oleg (4) defeated Shingo Takagi (2) via Kamikaze (19:10) (Recommend)

Block A Standings After Night 4

1st Place- Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Television Champion Konosuke Takeshita, Hirooki Goto, Ryohei Oiwa & Jake Lee (4 Points) (2-1)

Last Place- NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan, IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi, Yuto Ice & Sanada (2 Points) (1-2)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

PWMania
You'll find information on this website about the following: WWE News, WWE Rumors, WWE Spoilers, WWE Results, TNA News, TNA Rumors, TNA Spoilers, TNA Results, John Cena, Vince McMahon, Impact Wrestling, Bret Hart, Hulk Hogan, The Rock, Brock Lesnar, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, Randy Orton, WWE Divas, TNA Knockouts, Wrestlemania, Summerslam, Survivor Series, Royal Rumble, PPV Results, and much more!
Contact us: [email protected]
Facebook Instagram X Youtube
© 2025 PWMania.com. All Rights Reserved