NJPW G1 Climax 36 Night 4 Results – July 21, 2026
Location: Miyagi Japan
Venue: Sendai Sun Plaza Hall
Attendence: 1,612
Tag Team Match
House Of Torture (Ren Narita & Dick Togo) defeated Taisei Nakahara & Toru Yano via Boston Crab on Nakahara (6:15)
Tag Team Match
Unbound Company (Drilla Moloney & Daiki Nagai) defeated Masatora Yasuda & Yuya Uemura via Flying Superkick on Yasuda (6:27)
Tag Team Match
United Empire (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Henare & Jakob Austin Young) defeated Unbound Company (Oskar & Gedo) via Bites The Dust on Gedo (7:19)
Tag Team Match
TMDK (Zack Sabre Jr & Hartley Jackson) defeated United Empire (Callum Newman & Zane Jay) via Death Valley Bomb on Zane Jay (6:24)
Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Jake Lee (4) defeated Hirooki Goto (4) via FBS (9:55)
Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Ryohei Oiwa (4) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan (2) via Ryo Clutch (13:27)
Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Television Champion Konosuke Takeshita (4) defeated Yuto Ice (2) via Crossface Chicken Wing (12:04) (Recommend)
Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Sanada (2) defeated IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji (2) via Deadfall (15:23)
Non Title Block A Match Of The 2026 G1 Climax
Strong Openweight Champion Boltin Oleg (4) defeated Shingo Takagi (2) via Kamikaze (19:10) (Recommend)
Block A Standings After Night 4
1st Place- Strong Openweight Champion Boltin Oleg, Television Champion Konosuke Takeshita, Hirooki Goto, Ryohei Oiwa & Jake Lee (4 Points) (2-1)
Last Place- NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion & IWGP Tag Team Champion Great O Khan, IWGP Heavyweight Champion Yota Tsuji, Shingo Takagi, Yuto Ice & Sanada (2 Points) (1-2)