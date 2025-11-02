NJPW Hiroshi Tanahashi’s Final Homecoming Results – November 2, 2025
Location: Gifu Japan
Venue: Gifu Memorial Center
6 Man Tag Team Match
Tatsuya Matsumoto, Boltin Oleg & Shoma Kato defeated Katsuya Murashima, Masatora Yasuda & Zane Jay via Verdict on Jay (8:58)
6 Man Tag Team Match
TMDK (Hartley Jackson, Robbie Eagles & Kosei Fujita) defeated Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi & Daiki Nagai) & Gedo via Jagged Edge on Nagai (9:17)
8 Man Tag Team Match
D’Courage (Yuki Yoshioka & Dragon Dia), Ryusuke Taguchi & Kushida defeated Tiger Mask IV, El Desperado, Yamato & Kuukai via Inside Cradle on Tiger Mask IV (7:55)
10 Man Tag Team Match
House Of Torture (NEVER Openweight Champion Evil, Yoshinobu Kanemaru, Yujiro Takahashi, Ren Narita & Dick Togo) defeated NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champions Chaos (Toru Yano & Yoh) & Master Wato, Yuya Uemura & Shota Umino via Pinfall on Wato (6:18)
8 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (IWGP Tag Team Champions Yuto Ice & Oskar & Clark Connors) & Shingo Takagi defeated United Empire (Strong Openweight Tag Team Champion Templario, Jakob Austin Young, Great O Khan & Callum Newman) via Cruella on Young (10:58)
Finals Of The 2025 Super Junior Tag League
Block A Winners Junior Heavyweight Tag Team Champions House Of Torture (Junior Heavyweight Champion Douki & Sho) defeated Block B Winners Bullet Club War Dogs (Taiji Ishimori & Robbie X) via Roll Up on Ishimori (15:01)
Global Title Match
Yota Tsuji (c) defeated Hiroshi Tanahashi via Gene Blaster (20:05) (STILL CHAMPION!!!!) (Recommend)
IWGP World Heavyweight Title Match
Konosuke Takeshita (c) defeated Hirooki Goto via Raging Fire (24:20) (STILL CHAMPION!!!!) (Recommend)