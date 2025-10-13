NJPW King Of Pro Wrestling Results – October 13, 2025
Location: Tokyo Japan
Venue: Ryogoku Sumo Hall
IWGP Women’s Title Match
Syuri defeated Sareee (c) via Syusekai (14:56) (NEW CHAMPION!!!!) (Recommend)
6 Man Tag Team Match
Bullet Club War Dogs (David Finlay, Taiji Ishimori & Clark Connors) defeated Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi & Titan) via Overkill on Titan (7:58)
Riot In Ryogoku Match
Drilla Moloney defeated Sanada via Drilla Killa (13:37)
6 Man Tag Team Match
Chaos (NEVER Openweight 6 Man Tag Team Champion Yoh, Hirooki Goto & Yoshi Hashi) defeated TMDK (Hartley Jackson, Ryohei Oiwa & Kosei Fujita) via GTR on Jackson (7:55)
Television Title Match
El Phantasmo (c) vs. Hiroshi Tanahashi ends in a Time Limit Draw (15:00) (Phantasmo retains)
NEVER Openweight Title Match
Evil defeated Boltin Oleg (c) via Everything Is Evil (11:40) (NEW CHAMPION!!!)
IWGP Tag Team Titles Match
Knockout Brothers (Yuto Ice & Oskar) (c) defeated Yuya Uemura & Shota Umino via KOB on Uemura (14:40) (STILL CHAMPIONS!!!)
Global Title Match
Yota Tsuji defeated Gabe Kidd (c) via Boston Crab (24:13) (NEW CHAMPION!!!!) (Recommend)
IWGP World Heavyweight Title Match
2025 G1 Climax Winner Konosuke Takeshita defeated Zack Sabre Jr (c) via Power Drive Knee (NEW CHAMPION!!!!) (Recommend)